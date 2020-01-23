Espark A.Ş, ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol

Ş ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol imzalandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştiraki olan Ş ile Fizyomer arasında yapılan protokol kapsamında 2 bin 800'e yakın personel sağlık hizmetinden indirimli faydalanabilecek. Protokol töreninde konuşan Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Saltık, Eskişehir'in fizik tedavide öncü tıp merkezi olan Fizyomer'e emekçilere gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Anlaşmaya imza atan Fizyomer Müdürü Recep Balcılar ise kent halkı için büyük özveriyle çalışan belediye personelinin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizdi. İmzalanan protokol kapsamında 2 bin 800'e yakın personel ve birinci derece yakını Fizyomer'de verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek.