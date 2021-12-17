Espark ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları aracılığı ile belirlenen standartlar ışığında enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması ve çevreye duyarlılığı arttırmaya yönelik süreç ve sistemlerin oluşturulmasını sağlıyor. Espark Alışveriş Merkezi, enerji performansının daha verimli hale getirilmesini, maliyetlerini azaltmayı ve çevreye zararlı faaliyetlerinin önüne geçilmesini amaçlayan yönetim sistemi ile DakkS akreditasyonlu ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Espark, enerji kullanımı etkinliğinin planlanması, izlemesi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardının öngördüğü doküman yapısı gibi 6 farklı ana başlıkta yapılan değerlendirmenin ardından aldığı bu belgeyle enerji performansı iyileştirmelerimizin sürdürülebilir olduğunu ve daha az sera gazı emisyonuna, daha az karbon ayak izine sahip olduğunu ortaya koydu.