İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Espark minikleri Aslan ve arkadaşları ile buluşturacak

Eskişehir’in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi, TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmlerinden Aslan’ı, keyifli bir tiyatro gösterisiyle çocuklarla buluşturuyor.

Eskişehir'in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi, TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Aslan'ı, keyifli bir tiyatro gösterisiyle çocuklarla buluşturuyor.


Eskişehir'in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi, 26-27 Mart günlerinde TRT Çocuk'un en sevilen çizgi filmlerinden Aslan'ı televizyon ekranından tiyatro sahnesine taşıyor. Aslan ve arkadaşları Zeynep ile Mehmet'in keyif ve icatlarla dolu maceralarını miniklerle buluşturan Espark, bu eğlenceli tiyatro gösterisine tüm çocukları davet ediyor. Kontenjanın sınırlı olduğu Aslan tiyatro gösterisi, tiyatro -1. kat etkinlik alanında 14.00, 16.00 ve 18.00 olmak üzere üç seans halinde gerçekleştirilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.