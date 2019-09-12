Espark Stop Motion Animasyon Atölyesi'ne ev sahipliği yapacak

Çocukların sevgilisi Kral Şakir'in yapımcısı karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte çocuklar animasyon tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilecek. 14 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'da gerçekleşecek etkinlikte 7-12 yaş arasındaki çocuklar becerilerine gösterme fırsatı da yakalayacak. Etkinlik sonunda hazırlanan animasyonlar, telefon ya da tablet üzerinde izlenecek ve kolaylıkla sosyal medyada paylaşılabilecek bir formata dönüştürülecek.

100 TL ve üzeri alışveriş yapan herkesin kayıt yaptırma hakkı kazanacağı atölyelere katılım 15 kişiyle sınırlı olacak. Stop Motion Animasyon Atölyesi'nin ardından Varol Yaşaroğlu, saat 15.00'da, çok satanlar listelerinde yer alan Kral Şakir kitap serisinin imza gününde çocuklarla bir kez daha buluşacak ve çocukların merak ettikleri soruları yanıtlayacak.