ESPARK'ın yeni yıl hediyesi

Espark Alışveriş Merkezi, 15 Kasım 2018 Perşembe günü başlayarak 15 Mart 2019 Cuma gününe kadar sürecek olan yeni yıl kampanyası ile ziyaretçilerinden 1 kişiye 2018 Model Mercedes-Benz marka otomobil kazanma şansı sunuyor. Espark Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan mağazalardan, aynı gün içinde toplamda 150 TL ve katları tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler çekilişe katılma hakkı kazanıyor. Kampanyaya katılmak isteyenlerin, yapılan alışverişin faturasını alışveriş merkezinin içerisinde yer alan kampanya kayıt noktalarında ibraz etmesi gerekiyor.

Kampanyanın bitiminde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü aracılığıyla, Espark Alışveriş Merkezi'nde, 25 Mart 2019 tarihinde saat 14:00'da noter huzurunda halka açık bir şekilde yapılacak. Çekiliş sonucunda belirlenecek şanslı ziyaretçilerin listesi ulusal bir gazetede yayımlanacak.