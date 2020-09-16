Espark'ta alışveriş kampanyası

Eskişehir'in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi'nden 500 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes hediye çeki kazanıyor.

14-20 Eylül tarihleri arasında Eskişehir'in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi'nden alışveriş yapanlar hediye çeki kazanıyor. Aynı gün içinde Espark mağazalarından 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara Migros hediye çeki armağan ediliyor. Espark içinde bulunan kampanya noktasına fiş ve faturalarıyla birlikte gelen ziyaretçiler, 500 TL'lik alışverişleri için 30 TL, 750 TL'lik alışverişleri için 60 TL, 1000 TL'lik alışverişleri için ise 100 TL'lik çek kazanıyor. Espark Migros mağazasında geçerli olan çeklerin stoklarla sınırlı olduğu belirtildi.