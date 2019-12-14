Bulgaristan Türkleri'nin zorunlu göçünün 30'uncu yılı dolayısıyla, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) tarafından Espark'ta Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin özel gösterimi yapıldı.

Bulgaristan Türkleri'nin 1989 yılında mevcut hükumetin baskıları nedeniyle Türkiye'ye göç edişinin 30'uncu yılı nedeniyle Espark'ta Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin özel gösterimi yapıldı. ERİAD tarafından düzenlenen gösterime; Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD) Başkanı Aydın Bandırma'nın yanı sıra birçok davetli katıldı.

"Naim Süleymanoğlu bu göçün önderlerinden biridir"

Gösterim öncesinde ERİAD Başkanı İbrahim Durgut, Naim Süleymanoğlu filminin Bulgaristan Türkleri için önemine dikkat çekti. Durgut, “Bu sene, 1989 Bulgaristan Göçü'nün 30'uncu yıl dönümü ve Naim Süleymanoğlu bu göçün önderlerinden biridir. Türkiye tarihinde, özellikle Osmanlı döneminden başlayan süreç içerisinde göçler önemli bir yere sahiptir. Son 240 yılda yoğun olarak gerçekleşen bu göçlerde birçok kıyım da yaşanmıştır, insanlar yerlerinden edilmişlerdir. Bunu insanlara anlatmak ve nereden nereye geldiğimizi göstermek amacıyla buradayız” ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu'nun soydaşları için büyük bir özveride bulunduğunu belirten Durgut, sözlerine şöyle devam etti:

“Naim Süleymanoğlu'nun filmi gerçek bir hayat hikâyesi. Kurgu bir hikâye değil. Birçok insan bu filmle birlikte 1989 Göçü'nün önderinin Naim Süleymanoğlu olduğunu öğrenecek. Çünkü Naim Süleymanoğlu 1986 yılından sonra Bulgaristan'dan kaçarak Türkiye'nin koruması altına girdi. Çok büyük özveride bulundu. Bu sebeple bu film çok önemli bir yere sahip.”