Espark'ta Eskişehirspor'un altın ayakları sergileniyor

Eskişehir Anadolu Kültur ve Dayanışma Derneği tarafından Espark Alışveriş Merkezinde (AVM) 'Eskişehirspor Altın Yıllar Altın Ayaklar' fotoğraf sergisi düzenlendi.

1965-1971 yılları arasında Eskişehirspor'da forma giymiş efsane futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay ve Eskişehirspor'un efsane kaptanı Fethi Heper de katıldı. Sergide, fotoğraf sanatçısı İsmail Alkılıçgil'in objektifinden fotoğraflar yayınlandı. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği sergi öncesi bir açılış konuşması yapan Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, Eskişehirspor'un Anadolu'da futbol ateşini yakan kulüplerden biri olduğunu dile getirerek, "Eskisehirspor'un her zaman yanında olmalıyız ve olacağız. Tüm Eskişehirliler ile birlikte takımımızı her alanda destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sergiye katılan Eskişehirspor'un efsane kaptanı Fethi Heper ise yaptığı konuşmada, "Bu sergiye katılmaktan mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir günde bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Eskisehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay da serginin açılmasında emeği geçen isimlere teşekkür ederek, "Biz büyük bir aileyiz. Şehrimizin takımı hak ettiği yere gelecektir, getireceğiz. Açılan bu sergi sebebiyle büyük bir mutluluk duyduk. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretçiler tarafından beğeniyle takip edilen sergi, Espark AVM 1. katta salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.