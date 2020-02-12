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ESTÜ kampüsünden ilginç görüntü

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) ortaya çıkan ilginç manzara, öğrencilerin hayrete düşmesine sebep oldu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) ortaya çıkan ilginç manzara, öğrencilerin hayrete düşmesine sebep oldu.


Eskişehir'deki kar yağışıyla birlikte hem güzel, hem de zor zamanlar geçiren öğrenciler bu sefer ilginç bir görüntüyle karşılaştılar. İki binası arasındaki çimenlik bölgenin bir kısmına adeta beyaz örtü serildiğini, diğer kısmında ise tek bir kar tanesi bile olmaması görenleri şaşkına çevirdi. Kendi aralarında gün içinde bir tarafa güneş vurup diğerine vurmadığından dolayı böyle bir manzaranın oluştuğunu düşünen üniversite öğrencileri, manzarayı fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etmedi. Bazı öğrenciler ise, üstü açık iki bina arasındaki görüntüye, toprak altından geçen kalorifer veya farklı bir sıcak boru sisteminin sebep olabileceğini belirttiler.

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