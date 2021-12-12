ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir OSB tarafından sanayinin gereksinimlerini karşılayacak son derece modern bir okul kazandırıldığını aktararak, "Üniversitemiz bilgi, birikim, tecrübe ve tüm imkanlarıyla her zaman sizlerin yanında" dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörü Prof. Dr. Servet Turan ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Kaya ile birlikte Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte atölyeleri ve sınıfları gezen Rektör Döğeroğlu ve beraberindeki heyet, yetkililerden okul hakkında bilgi aldı.

“ESTÜ ile ortak çalışmalar yapmayı arzuluyoruz”

Başkan Küpeli, bilimsel çalışmalar yanı sıra yetiştirecekleri nitelikli teknik elemanlarla Eskişehir sanayinin geleceğinin biçimlendirilmesinde büyük rol oynamayı hedeflediklerini ifade etti. Üretken ekonomiye değer katan, aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Küpeli, “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz son teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği yaparak hem ulusal hem de uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedeflere ulaşırken Eskişehir Teknik Üniversitemizin bilgi ve birikimlerinden yararlanmak istiyoruz. Üniversitemiz ve özellikle mühendislik fakültemizin değerli akademisyenleri ve öğrenci kulüplerini ortak çalışmalar yapmak üzere okulumuza bekliyoruz. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık” diye konuştu.

“Meslek lisemize tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız“

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir OSB tarafından atölyeleri ve derslikleri ile çağın gereklerine uygun bir okul oluşturulduğunu söyledi. Rektör Döğeroğlu, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortak çalışmalar yapmaya her zaman hazır olduklarını belirterek, "Okulu gezerken gördüklerimiz bizleri son derece etkiledi. Gerek atölyeleri gerekse derslikleriyle, derece modern bir okul inşa edilmiş. Bu okul sadece Eskişehir OSB'ye değil, şehrimize ve ülkemize ciddi katkılar sunacak, işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacaktır. Eskişehir Teknik Üniversite olarak yıllardır Eskişehir OSB ile yapmış olduğunuz iş birlikleri ile önemli işlere imza attık. Araştırma Üniversitesi misyonuyla çıktığımız yolda, lisemiz için mühendislik fakültemiz başta olmak üzere üniversitemizin tüm bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaşmaya hazırız" şeklinde konuştu.