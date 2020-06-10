ESTÜ'de bir personelde korona virüs tespit edildi

ESTÜ'de çalışan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıkması üzerine üniversite içerisine girişler kısıtlandı. Virüsün bulaştığı kişinin üniversitede temaslı olduğu çalışanlara İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince virüs testi yapıldı. Görevliler tarafından temaslı olan kişilerden numune alınırken, üniversitede filyasyon çalışmalarına başlandı.