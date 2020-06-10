İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESTÜ'de bir personelde korona virüs tespit edildi

Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) çalışan bir kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine üniversitede temas halinde olduğu kişiler izole edildi.


ESTÜ'de çalışan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıkması üzerine üniversite içerisine girişler kısıtlandı. Virüsün bulaştığı kişinin üniversitede temaslı olduğu çalışanlara İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince virüs testi yapıldı. Görevliler tarafından temaslı olan kişilerden numune alınırken, üniversitede filyasyon çalışmalarına başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.