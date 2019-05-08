ESTÜ'de Onur ve Yüksek Onur Belgeleri takdim töreni

Mühendislik Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İnanç Mühendislik Fakültesi Onur ve Yüksek Onur Töreni'nin ilk kez 2004 yılında düzenlenmeye başladığını belirterek "Mühendislik Fakültesi'nin geleneği haline gelen Onur ve Yüksek Onur Belgesi Takdim Töreni'ni gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu kadar geniş bir zaman dilimi içerisinde hiç sekteye uğratılmadan devam eden bu gelenek, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak kurumsal kimliğimizin çok güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, hepinizin bildiği gibi artık yolumuza Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak devam ediyoruz. Bu noktada, yeni bir heyecan ve yeni bir enerjiyle uluslararası alanda söz sahibi, gurur duyulan mühendisler yetiştirme hedefimize doğru hep birlikte yürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda başta Rektörümüz Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu olmak üzere tüm yönetici kadrolarımızın tecrübesi, akademisyenlerimizin bilgi birikimi, idari ve teknik personelimizin desteği ve tabi siz gençlerin gözlerinde gördüğümüz azim sayesinde en kısa sürede ileriye yönelik adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İnanç, onur ve yüksek onur belgesi almaya hak kazanan Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 2018-2019 güz dönemi başarı oranlarını, not ortalamalarını ve fakülte genelindeki başarı sıralamalarını kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ise “Mühendislik Fakültesi Onur ve Yüksek Onur Belgesi Takdim Töreni'nin 2004 yılından bu yana devam ediyor olması Hepimizin bildiği gibi başarıyı ödüllendirmek motivasyon artırıcı ve daha iyisini yapmaya teşvik eden önemli bir araç. Bu törenlerin 15 yıldır sürekliliğini sağlayan fakülte yöneticilerimize, öğretim üyelerimize ve değerli öğrencilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Onur ve yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizin de daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyor ve hepsini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Yüksek onur ve onur belgesi alan öğrencilerin belgeleri bölüm başkanları ve ilgili bölüm öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. Toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi

Törene, Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürsoy Arslan, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Müfide Banar, Öğrenci Dekanı Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Göncü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İnanç Onur ile Dr. Öğr. Üyesi Şener Ağalar, Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörü Prof. Dr. Servet Turan, Lisansüstü Süreçler Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Gürkan Öztürk, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, mühendislik fakültesi öğrenci işleri birimi personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.