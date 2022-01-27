İhlas Haber Ajansı

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Eşya taşımak için seçtiği yöntem şaşkına çevirdi

Eskişehir’de seyir halindeki motosiklet ile eşya taşıyan sürücü trafiği tehlikeye düşürdüğünün farkında olmadan yoluna devam ederken, motosikleti görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eskişehir'de seyir halindeki motosiklet ile eşya taşıyan sürücü trafiği tehlikeye düşürdüğünün farkında olmadan yoluna devam ederken, motosikleti görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Olay, Eskişehir - Ankara Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Motosikletin önüne yüklediği eşyalarla yolculuk yapan sürücü, adeta trafikte tehlike saçtı. Eşyaların yolun farklı şeridine kadar taşması görenleri şaşırtırken, trafik güvenliğini de tehlikeye soktu. İlginç eşya taşıma yöntemini gören çevredeki sürücüler, olaya tepki gösterdi.

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