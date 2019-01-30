ETDOS'tan Özdemir Asaf'ı özel anma gecesi

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS), 28 Ocak 1981'de hayatını kaybeden ünlü şair Özdemir Asaf'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla, dernek binasında anma programı düzenledi.

Birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin katılım sağladığı program, Özdemir Asaf'ın özgeçmişini konu edinen video gösterimi ile başladı. Ardından dernek üyeleri şairin ünlü şiirlerini okurken, bestelenmiş şiirlerini de hep bir ağızdan söyledi. Dinleyicilere program öncesi dağıtılan epigramlarla program interaktif bir hal aldı.

Etkinlikte konuşma yapan Dernek Başkanı Nihal Bağcı, "Özdemir Asaf, insan yüreğinin en dokunulması zor tellerine dokunarak, okurla güçlü bir bağ kurmuştur. Yalnızlığı ve aşkı şiirlerinde yoğun bir şekilde işlemiş, şiirlerinde toplumsallıktan ziyade bireyselliği ön plana çıkararak, bireyin zamanla toplum içinde ayrı bir karaktere dönüştüğünü anlatırdı. Asaf, şiiri yaşayan, mısra mısra ölümsüzleştiren, yaşarken klasikleşen şiirleriyle, Türk Edebiyatında ölümsüz yerini almıştır" sözleriyle ünlü şairin edebiyatımızdaki yerine değinerek, programda emeği geçen ve katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Dinleyiciler müzik ve şiirin ahenkle buluştuğu geceden keyifle ayrıldılar.