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ETGB girişimcilerinin sorunları tartışıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.

Ş. işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.


ETGB firmalarının özel ve genel sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin toplandığı çalıştaya toplam 22 şirket katılım gösterdi. İhtiyaç duyulan altyapı gereksinimleri, tanımlanan problemlere yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri ile kontrol ve geliştirme mekanizmaları toplantıda tartışılarak değerlendirildi. Çıktıları ATAP A.Ş. yönetimine bir rapor şeklinde sunulacak olan çalıştayın, mevcut ve gelecekteki firmaların faaliyetlerini iyileştirmeye ve modernize etmeye yönelik planların oluşturulmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

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