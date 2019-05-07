Eti Maden Kırka Bor çalışanlarından ilk iftar

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Eti Maden Kırka Bor çalışanları ilk iftarlarını yaptı.

Bor ve bor ürünleri başta olmak üzere madencilik, kimya, metalürji ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesinde bulunan Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün çalışanları ilk oruçlarını birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı. İş yerlerinde onbir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla akşam ezanının okunmasıyla birlikte çalışanlar, dualar eşliğinde iftarlarını yaptı.