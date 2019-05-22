Eti Maden Kırka Bor İşletmesinde iftar programı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde bulunan Eti Maden Kırka Bor İşletmesi, çalışan personellerine yönelik iftar programı düzenledi.

İftar öncesi kurumun markası olan temizlik deterjanı ''boron'' tesislerinde bir dizi incelemelerde bulundu. Daha sonra, Eti Maden Kırka Bor İşletmesi yemekhanesinde düzenlenen iftar programına; Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Saç ve Dr. Tabip Gülbay, Eti Maden Kırka Bor işletmesi Müdürü Ersan Ayten ve müdür yardımcıları, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şubesi Başkanı Yılmaz Ayrancı, misafirler ve çalışan personeller katıldı.

Kırka Bor Camisi İmamı Mehmet Ali Benek tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetliler hep birlikte oruçlarını açtı.

Yemek sonrası katılımcılara konuşma yapan, Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer; "Bir araya geldiğimiz bu buluşmada, çalışanlarımızla bir arada olmak bizleri hayli memnun etti. Hızlı bir şekilde gelişen ve büyüyen ülkemize katkıda bulunan kurumumuzu teknolojik açıdan geliştirerek yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gelecekteki yatırımlarımızla hem ekonomimize hem de istihdam açısından ülkemize destek olmaya devam edeceğiz'' dedi.

İftar programı, çekilen aile fotoğrafı sonrası sona erdi.