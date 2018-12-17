ETSO'dan Eskişehir'deki Emirdağlı iş adamlarına ‘'Vefa Buluşmaları''

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Halil İbrahim Aktepe ve beraberinde oluşan heyet, Eskişehir'de yaşayan iş adamlarını makamlarında ziyaret ettiler ve ‘'Vefa Buluşmaları"nı gerçekleştirdiler.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden gelen heyet, iş adamı Hasan Çelik'e, babaları Mustafa Çekiç adına Emirdağ'da yaptırdıkları okul için teşekkür duygularını ifade etti. Ziyaret töreninde konuşan iş adamı Hasan Çekiç; ‘' Bizler hepimiz Emirdağ denizinin damlalarıyız. Bu ziyaret, denizi genişletmek adına paha biçilemeyecek bir özellik taşımaktadır. Bu açıdan değerli heyete teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emirdağlıların yanımızda oldukları hissetmek, bir arada ve beraber olmak hepimize gurur veriyor. Emirdağ'a destek ve katkımız devam edecektir. Bu vesileyle samimi ve sıcak ziyaretleri için ETSO'ya bir kez daha teşekkür ediyorum'' dedi.

ETSO Başkanı Halil İbrahim Aktepe ise, Oda yönetiminin aldığı karar gereğince; Emirdağ'a hayır yatırımı yapan iş adamlarına teşekkür duygularını sunmak üzere ‘'Vefa Buluşmaları'' ismini verdikleri ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Aktepe, "Eskişehir'de yaşayan Emirdağlı hayırsever iş adamlarımızın; Emirdağ'ına eğitim ve sosyal hayatı için bağışladıkları eserlere şükran duygularımızı ifade etmek amacıyla bu ziyaretti gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yurt içi ve yurt dışındaki Emirdağlı iş adamlarımızı bir program dâhilinde ziyaret ederek, vefa hislerimizi kendilerine arz edeceğiz'' diye konuştu.

ETSO Meclis Başkanı Ahmet Yiğiter; günün anısına iş adamı Hasan Çelik'e Emirdağ objelerini ihtiva eden çini tablo takdim etti.