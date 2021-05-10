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Ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 3 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ev ve iş yerlerinden hırsızlık olayları kapsamında çalışmalar başlattı. Çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen Ümit B., Kemal B. ve Hamza K. saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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