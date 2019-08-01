Evcil hayvanları için öğle saatlerine dikkat

Özellikle öğle saatlerinde temel ihtiyaçları için dışarı çıkarılan evcil hayvanların patilerinde yanma ve tahrişler meydana geliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede artması insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkileniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarılan pet hayvanları, ısınan asfalt ve kaldırımlar nedeniyle patilerinde yanma ve tahriş meydana gelebiliyor. Bununla birlikte alışveriş merkezleri ve marketlere alınmadığı için araçlarda bırakılan evcil hayvanlar da güneş çarpması nedeniyle kusma, halsizlik ve iştahsızlık ortaya çıkıyor.

“Aracın gölge ve serin bir alana bırakılması gerekiyor”

Konuyla ilgili konuşan Uzman Veteriner Hekimi Tuğba Çine, yaz aylarında araçlarda bırakılan evcil hayvanlar hakkında insanları uyararak, “Alışveriş merkezlerine gittiklerinde ya da herhangi bir markete giremediği için kedi ve köpekleri genelde araçta bırakılıyor. Bu tarz durumlarda dikkat etmemiz gereken şey, eğer mutlaka araç içerisine hayvanlarımızı bırakmamız gerekiyorsa aracın gölge ve serin bir alana bırakılması gerekiyor. İçerideki havanın sirkülasyonu için mutlaka az da olsa camın açık bırakılması gerekiyor. Bununla birlikte çok uzun süreli bırakılmaması lazım. Yani keyfi gezeceğimiz durumlarda mutlaka evcil hayvanımızı eve bırakıp daha sonrasında dışarı çıkmamız lazım. Ama acil durum veya kısa süreli bir şey varsa dediğim gibi gölge ve serin olabilecek çok uzatmadan ve içeriye hava girebilecek şekilde bırakılabilir. Kısa olmak şartıyla tabi ki” ifadelerini kullandı.

“Yastık dediğimiz kısımlarında yanmalar, tahrişler gibi durumlar söz konusu olabiliyor”

Çine ayrıca, insanların öğle saatlerinde pet hayvanlarının dışarı çıkarılması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlardan da bahsederek, “Nasıl ki biz sabah veya akşam yürüyüşe çıkıyorsak ya da işlerimizi bu saatlere bırakıyorsak, hayvanların da temel ihtiyaçlarının giderilmesi için de bu saatleri seçmemiz gerekiyor. Sabah ve akşam serin saatlerde, gün ışığının aşırı ısıtmadığı veya hayvana zarar vermeyeceği saatlerde gezdirilmesi gerekiyor. Güneşin ışınlarının ve sıcaklığın yoğun olduğu öğlen saatlerinde evcil hayvanlarımızı gezdirdiğimizde, sıcak asfalt ve kaldırımlar özellikler köpekler için konuştuğumuzda, patilerde yastık dediğimiz kısımlarında yanmalar, tahrişler gibi bu tarz hayvana zarar verebilecek durumlar söz konusu olabiliyor. Yine eğer sıcak saatlerde hayvanımızı gezdirdiğimizde yanımızda su bulundurmazsak, sıvı kaybı ve güneş çarpması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunların belirtileri olarak kusma, halsizlik, iştahsızlık gibi durumlar söz konusu olabilir. Kendimizi düşündüğümüz kadar evcil dostlarımızı da düşüp sabah ve akşam saatlerinde ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Biz nasıl temiz bir içmesi suyu istiyorsak onlara da içtiği suyu kaliteli kullanmak lazım”

Öte yandan yaz aylarında sokak hayvanları için konulan suların nitelikli olması gerektiğine dikkat çeken Uzman Veteriner Hekimi Tuğba Çine, "Eskişehir halkı sokak hayvanları konusunda gerçekten çok bilinçli ve duyarlılar. Hemen hemen her apartman ve işyerinin önünde olabildiğince su ve mama bulundurmaya çalışıyorlar. Suyun sıcaklığına yaz ve kış aylarında dikkat edilmesi gerekiyor. Yazın koyulan suların çok sıcak, şerbet gibi olmaması lazım, yani hayvan içtiği zaman rahatlayabileceği bir su bırakılması gerekiyor. Tam bir soğuk sudan da bahsetmiyorum, çünkü bu da mide üşütmelerine neden olur. Ama hafif, ılıştırılmış, soğuğa yakın bir su koyabiliriz. Biz nasıl temiz bir içmesi suyu istiyorsak onlara da içtiği suyu kaliteli kullanmak lazım. İçi pis kaplara su koyduğumuz zaman hayvanlar da bu kaplardan içmek istemiyor. Kapları da seçerken daha böyle temizlenebilecek kaplar tercih edersek dezenfeksiyonu açısından çok daha sağlıklı olur. Kendimizi ne kadar düşünüyorsak, hayvanların refahını da o kadar düşünmek gerekir” dedi.