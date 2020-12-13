İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde kumar oynarken yakalandılar

Eskişehir’de bir evde kumar oynarken yakalanan 5 şüpheliye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de bir evde kumar oynarken yakalanan 5 şüpheliye para cezası uygulandı.


Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, 71. Evler Mahallesi Samuray Sokak'ta bir evde kumar oynandığı ihbarını aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, bir odanın içerisinde 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilere kumar oynamaktan 4 bin 900 lira para cezasının kesilmesinin yanı sıra "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Ev sahibi hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.