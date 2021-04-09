Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Korona virüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle birlikte evde geçirilen vakitler, vatandaşları içeride yapılan aktivitelere yönlendirdi. Sürekli evde olup gün içerisinde pandemiden dolayı hareketleri kısıtlanan vatandaşlar hem fazla kilolarından kurtulmak hem de pandeminin oluşturduğu psikolojik olumsuzlukları yenmek amacıyla evde yapılan egzersizlere yöneldi. Özellikle kadınlar tarafından kilo vermek, sıkılaşmak gibi nedenler yüzünden başvurulan pilates hakkında sosyal medyada birçok eğitim videosu yer alıyor. Ancak pilatesi evde bir eğitmen eşliğinde yapmamak her ne kadar çok sağlıksız bir durum olmasa da bu süreç omurga rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için risk faktörleri oluşturabiliyor.

Pilates eğitmeni Nilüfer Akyüz, pandeminin ruhsal ve fiziksel birçok yararının bulunmasının yanı sıra kasları güçlendirdiğinden bahsetti. Akyüz, evde pilates yapmanın belirgin bir zararı olmadığını belirtirken omurga rahatsızlıkları bulunan vatandaşların bir eğitmen eşliğinde pilates yapmasının daha yararlı olduğunu vurguladı. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan pilates hocası Nilüfer Akyüz, pilatesi ve yararlarını şu sözlerle anlattı:

“Pilates ile ulaşılamayan en derin kaslar bile güçlendirilebilir”

“Pilates, kasların üzerine yük bindirmeden sizin üzerinizde ruhsal ve fiziksel olarak stres oluşturmadan yapabileceğiniz en güzel egzersiz programlarından biri. Pilates yaparak kaslarımızı çok daha iyi bir şekilde güçlendirebiliyor, daha rahat hareket edebiliyoruz. Ulaşılamayan en derin kasları bile pilates sayesinde hem güçlendiriyor hem de çalıştırıyoruz.”

Omurga rahatsızlıkları bulunanlar evde pilates yaparken dikkat

Evde yapılan pilates hakkında konuşan pilates eğitmeni Akyüz, bu durumun oluşturabileceği risk faktörlerinden bahsetti. Sosyal medyada, Youtube kanallarında yoga ve pilatesle ilgili çok fazla egzersiz videoları hazırlandığını aktaran Nilüfer Akyüz, “Bu sporları evde yapmak çok yanlış bir şey değil, ancak özellikle bunları yaparken belirli bir rahatsızlığınız varsa, bel fıtığı, boyun fıtığı, skolyoz gibi özellikle postural duruş bozukluğunuz, omurganızla ilgili birtakım rahatsızlıklarınız varsa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yapacağımız en ufak yanlış bir hareket bizi daha ileri sakatlıklara götürebilir. Bunları yaparken en azından ufak ufak deneyerek hareket açılarını daha küçük şekilde veya rahatsızlığınızın bilincindeyseniz sizi rahatsız edecek, ağrı oluşturabilecek hareketleri yapmadan yapabiliriz. Ama tabii ki benim önerim her zaman bir antrenör, bir spor hocası eşliğinde bu çalışmaları yapmaktır” ifadelerini kullandı.

“Haftada en az iki gün düzenli pilates yapılmalı”

Spor ve egzersiz yaparken istikrar ve düzen unsurlarına özellikle vurgu yapan Akyüz, en kötü ihtimalle haftada en az iki kez egzersiz yapılmasını önerdiklerini söyledi. Pilates hocası Nilüfer Akyüz, “Eğer evde bir rutin sağlayabiliyorsanız, haftada iki gün düzenli bir şekilde pilates yapabiliyorsanız, kaslarınızı bir şekilde güçlendirebilirsiniz. Bu egzersizlerin mutlaka faydası olacaktır. Herkesin mutlaka az da olsa egzersize zaman ayırmasını ve düzenli bir şekilde yapmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.