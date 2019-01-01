Evde yere düşen yaşlı adama belediye eli

Eskişehir'de 74 yaşındaki bir kadın yatağa bağımlı halde yaşayan 85 yaşındaki eşi yere düşünce, Odunpazarı Belediyesi'ni arayarak yardım istedi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne bağlı çalışan SOBE, zor durumdaki vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Eskişehir Odunpazarı Vişnelik Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çiftin imdadına belediye ekipleri yetişti. 74 yaşındaki yaşlı kadın belediyeyi aradı ve "Eşim yatağından yere düştü, kaldırmaya gücüm yetmiyor" diyerek yardım istedi. Sağlık Odunpazarı Belediyesi İle Evinizde (SOBE) ekipleri kısa süre içerisinde yaşlı çiftin evine giderek yardım elini uzattı. 85 yaşındaki vatandaşı düştüğü yerden kaldıran ekipler gerekli sağlık kontrollerini yaptıktan sonra, yaşlı vatandaşa saç bakımı ve kişisel bakım hizmeti verdi. SOBE ekipleri tarafından yardım talebinde bulunan eşinin de sağlık kontrolleri yapıldı. Yaşlı çift duyarlı davranışlarından ötürü Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başta olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür etti.