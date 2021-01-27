Eve ateş açıp kaçan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir eve pompalı tüfek ile ateş ettikten sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe Mahallesi Sarıtaş Sokak'taki bir evin giriş katına pompalı tüfekle ateş edildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinden kaçan minibüsü tespit eden ekipler, şüpheli Mevlüt K.'yı kovalamaca sonucunda tüfek ile birlikte yakaladılar. Şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.