Evgeny Grinko piyanosu ile hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, Eskişehir'e gelerek hayranlarına muhteşem dakikalar yaşattı. Atatürk Kültür Merkezi'nde aldığı sahne ile Eskişehirli vatandaşların alkışlarına mazhar olan Rus müzisyen Grinko hem İranlı kadınlara destek olmak için konserinde İran ezgilerine yer verdi, hem de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşı da görmezden gelmedi. Gösteri sonunda herkesin beğenisini toplayan genç sanatçı Grinko, dinleyenleri adeta farklı dünyaya taşıdı.