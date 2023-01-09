İhlas Haber Ajansı

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Evinden uzaklaşan zihinsel engelli şahıs abisine teslim edildi

Eskişehir’de evinden uzaklaşarak tek başına Kütahya’ya doğru ilerlediği tespit edilen zihinsel engelli şahıs, jandarma ekiplerince abisine teslim edildi.

Eskişehir'de evinden uzaklaşarak tek başına Kütahya'ya doğru ilerlediği tespit edilen zihinsel engelli şahıs, jandarma ekiplerince abisine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eskişehir Kütahya kara yolu üzerinde bulunan Yeniakçağır Mahallesi yakınlarında yaşlı bir şahsın yaya olarak gittiği tespit edildi. Kütahya istikametine yürüyen kişi hakkında yapılan inceleme sonucu, şahsın zihinsel engelli olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince vasisi olan abisi M.K. ile iletişime geçilerek, zihinsel engelli şahıs teslim edildi.

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