Evinden ve aracından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince ev ve aracında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilen, 'kasten yaralama suçundan aranması bulunan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından K.K. isimli şüphelinin 71 Evler Mahallesindeki evinde ve kendisine ait aracında uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu madde arama köpeği Akça eşliğinde gerçekleştirilen aramada; sakız kutusu içerisinde 40 gram metamfetamin, 1 adet nargile şeklinde uyuşturucu içme aparatı, aracın arka koltuğuna zulalanmış vaziyette 10,20 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, 8 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 adet boru şeklinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli K.K. hakkında adli işlem başlatılırken, şahsın ayrıca ‘kasten yaralama' suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.