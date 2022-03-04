Evinin balkonundan sokaktaki aydınlatma direğine atlayıp kaçmaya çalıştı

Eskişehir'de, hakkında uyuşturucu kullanmak ve satın almak suçundan arama kararı bulunan şahıs, polisin baskın yaptığı evinin balkonundan aydınlatma direğine atlayarak kaçmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arama kararı bulunan A.U.'nun Tepebaşı ilçesindeki evine gitti. Polis ekiplerini fark eden şüpheli A.U., evinin balkonundan sokak üzerinde bulunan aydınlatma direğine sarılarak aşağıya inerek kaçtı. Zanlı A.U, kısa süreli kovalamacının ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şüphelinin kaçış anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.