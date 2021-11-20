Evlat acısına dayanamayan anne son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden bebeğinin durumuna dayanamayarak intihar eden anne Emine Kiraz son yolculuğuna uğurlandı.

Eskis¸ehir'de SMA Tip1 teşhisi koyulan 1 buçuk yas¸ındaki Muzaffer Emin Kiraz'ın tedavisi ic¸in 24 milyon lira gerekiyordu. 10 yıl önce bir çocuklarını yine aynı hastalıktan kaybeden baba İsmail Kiraz, belediyede işçi olarak çalıştığından parayı toplamasına imkan yoktu. Anne Emine Kiraz, ise yeni bir evlat acısı yaşamamak için durumu valiliğe aktardı ve aldığı izinle oğlunun kurtulması için mücadele başlattı.

Eskis¸ehir Osmangazi U¨niversitesi Tıp Faku¨ltesi Hastanesi'nde yogˆun bakım ünitesinde tedavi go¨ren ve 3 gu¨n o¨nce dogˆum gu¨nu¨ olan Muzaffer Emin Kiraz'ın tedavisi için başlatılan kampanyada sadece yüzde 3'lük bir kısım toplanabildi.

Kampanya yeterli desteği görmeyince anne bunalıma girdi

Oğlunun acı çektiğini gören anne yoğun bakım ünitesinden yaptığı paylaşımda herkese sesini duyurmaya çalıştı. Beklenen ilginin görülmemesi anneyi bunalıma itti. Tepebaşı'na bağlı Sütlüce Mahallesi'nde bulunan evlerine gelen anne Emine Kiraz, oğlunu yoğun bakımda bıraktıktan sonra evine döndü. Oğlunu yoğun bakımda gördükten sonra bir fotoğraf ile paylaşım yaptı. Oğlunu son kez gören anne Kiraz, sosyal medyasından ise paylaşımda bulundu.

“Bilmediği yerde bilmediği cihazlar içinde küçücük bedeni ile”

Kiraz'ın sosyal medya hesabında oğlu için yaptığı paylaşımda ise, “Evladım ile çekindiğim son fotoğraf. Kokusuna hasretim benden ayrı yoğun bakımda odalarında acı içinde. Bir anne olarak yalvarıyorum. Yardım edin, ben evladımı kaybetmekten çok korkuyorum. Bu acıyı yaşadım. Bir daha yaşamaya dayanamam. Lütfen elimizden tutun, sizlere ihtiyacımız var. Muzaffer evini, annesini ve ailesini özledi. Bilmediği yerde bilmediği cihazlar içinde küçücük bedeni ile” ifadelerini kullandığı paylaşımı sosyal medyasında yürekleri dağladı.

İntihar etti

Minik Muzaffer'in yanı sıra 13 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilen Emine Kiraz, evde kendini asarak hayatını son verdi. Kiraz'ın cenazesi Sütlüce Orta Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.