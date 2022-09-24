İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlerin yakınındaki araziye atılan molozlar adeta 'pes' dedirtti

Eskişehir’de ikamet alanlarının yakınındaki araziye bırakılan onlarca çuval moloz, duyarsızlığı gözler önüne serdi.

Eskişehir'de ikamet alanlarının yakınındaki araziye bırakılan onlarca çuval moloz, duyarsızlığı gözler önüne serdi.


Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Gülbeyaz Sokak üzerindeki araziye kimliği belirsiz kişiler tarafından çok sayıda moloz dolu çuval bırakıldı. Görüntüsüyle küçük bir tepeyi andıran moloz çuvalları mahallelinin de tepkisine neden oldu. Alanın adeta atık sahasına döndüğünü kaydeden mahalle sakinleri, moloz çuvallarını görenlerin alana farklı çöpler de attığını söyledi. Sokak üzerinde ikamet eden vatandaşlar, yetkililerin gerekli önlemleri almasını istediklerini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.