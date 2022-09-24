Evlerin yakınındaki araziye atılan molozlar adeta 'pes' dedirtti

Eskişehir'de ikamet alanlarının yakınındaki araziye bırakılan onlarca çuval moloz, duyarsızlığı gözler önüne serdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Gülbeyaz Sokak üzerindeki araziye kimliği belirsiz kişiler tarafından çok sayıda moloz dolu çuval bırakıldı. Görüntüsüyle küçük bir tepeyi andıran moloz çuvalları mahallelinin de tepkisine neden oldu. Alanın adeta atık sahasına döndüğünü kaydeden mahalle sakinleri, moloz çuvallarını görenlerin alana farklı çöpler de attığını söyledi. Sokak üzerinde ikamet eden vatandaşlar, yetkililerin gerekli önlemleri almasını istediklerini belirtti.