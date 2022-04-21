İhlas Haber Ajansı

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Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar

Eskişehir’de jandarma ekiplerinde gerçekleştirilen operasyonda evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinde gerçekleştirilen operasyonda evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele amacıyla yürütülen çalışmalarda 2 şüphelinin çeşitli yerlerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları öğrenildi. Eskişehir kent merkezinde bulunan evlerinde uyuşturucu madde sattıkları bilgisinin alınması üzerine kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince takibe alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile 2 şüphelinin bulunduğu eve KOM Şube ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken Jandarma Narkotik Köpeği Tetik ile birlikte evde yapılan arama alüminyum folyoya sarılı şekilde çeşitli yerlere gizlenmiş 12 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 2 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu hap, 3 adet ‘Bong' olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu çerçevesinde adliye sevk edildi.

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