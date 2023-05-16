Evlilik hazırlığı yapanlar beyaz eşyalarını erken temin ediyor

Eskişehir'de spotçuluk yapan esnaf, evlenmeyi düşünen vatandaşların hızlı fiyat artışı sebebiyle beyaz eşyalarını yaklaşık 1 yıl önceden temin etmeye başladığını söyledi.

Evlenen çiftlerin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi beyaz eşya. Düğün öncesi hangi beyaz eşyayı alacağını planlayan vatandaşların, hızlı fiyat artışından etkilenmemek için artık aylar öncesinden siparişini vermeye başladığı öğrenildi. Eskişehir'de spotçuluk yapan İsmail Akçakıl, düğün yapmayı düşünen vatandaşların beyaz eşyalarını 1 yıl önceden öne ödemeli şekilde temin ettiğini aktardı. Beyaz eşyasını satın alan ancak ev tutmamış ve eşyayı koyacak yeri olmayan bazı çiftlerin aldıkları ürünleri depoda beklettiğini söyleyen Akçakıl, kendi deposunda bu şekilde 5-6 ailenin eşyasının beklediğini ifade etti.

“Eskiden yıllık fiyat artışları bu kadar fazla değildi”

İsmail Akçakıl, son 2 yıldır enflasyon yaşanması sebebiyle beyaz eşyasını evlilik tarihinden önce alanların çoğaldığını belirtti. Bunun doğru bir karar olduğunu ve vatandaşların yaklaşık yüzde 50 oranında kazanç sağladığını aktaran Akçakıl, “Düğün hazırlığı yapan vatandaşlar şu anda fiyatlar hızlı yükseldiği için evlenmeden yaklaşık 1 yıl önce beyaz eşyalarını alıyor. Fiyat artışından etkilenmek istemeyen vatandaşlar şimdiden ön ödemeli şekilde beyaz eşyalarını temin ediyor. Çoğu da ürünleri bizde bekletiyor, aldıkları ürünler depolarımızda duruyor ve bize ‘haber verdiğimiz zaman getirirsiniz' diyorlar. Evlenen vatandaşlar, çeyiz tesliminden sonra evi döşedikleri zaman bize 1-2 gün önceden haber veriyorlar, eşyalarını o adrese götürüp bırakıyoruz. Bu şekilde bekleyen mallar var, şu anda 5-6 aile böyle yapıyor. Yeri müsait olan da alıyor, kendi deposunda bekletiyor. Son 2 senedir enflasyon yaşandığı için beyaz eşyasını evlilik tarihinden önce alanlar çoğaldı. Mesela bir vatandaş nişanlanmış ve düğününe 7-8 ay kalmış, erkenden beyaz eşyasını alıp onun parasını ödemeye başlıyor. Çünkü fiyat avantajı olacak, yaklaşık yüzde 50 oranında kazanç sağlayacak. Bu bence akıllıca bir hamle, çünkü eskiden yıllık fiyat artışları bu kadar fazla değildi” dedi.