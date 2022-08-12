EYBİLDER'den aşure ikramı

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikler Derneği (EYBİLDER)'nin her yıl geleneksel hale getirdiği ‘aşure ikramı' bu yıl da gerçekleştirildi. Aşure ikramına, Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler, birlik ve beraberlik için Aşure paylaşımı yaptılar. Aşure ikramı dernek binasında gerçekleştirildi. Dernek üyesi aşçıların yapmış olduğu aşure ikramı, aşure etkinliğine katılan herkese ikram edildi. Dernek Başkanı Davut Mülayim etkinlikte yaptığı konuşmasında, ‘'Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim de kıymet verilen dört aydan biridir. ‘Aşure Günü' hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Paylaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure geleneği asırlardır devam etmektedir. Bugün İslâm âlemi açısında birçok önemli olayların gerçekleştiği bir gündür. Aşurenin anlamı, toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir. Bizde dernek olarak; bu değerlere sahip çıkıp birlik ve beraberliğimizin devamını sağlamak için, aşure etkinliğine ev sahipliği yaptık. Etkinliğimize katkıda bulunan dernek yönetimi ve hayırseverlere, derneğimize gelip aşure aşımızdan yiyen herkese çok teşekkür ederiz. Aşure günü tüm hastalıklarımıza ve dertlerimize şifa olsun'' dedi.