EYT kararını yeni yıl hediyesi olarak değerlendirdiler

Açıklanan karara sevinen vatandaşlar yeni yıl hediyesi olarak değerlendirildi.

Merakla beklenen EYT kararı dün akşam itibariyle açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararla, 2 milyon 250 bin vatandaşın beklediği EYT müjdesi duyuruluşmuş oldu. Karar sonrası, sabahın erken saatlerinden itibaren belirlenen şartları taşıyanlar vatandaşlar Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Alaeddin Caddesi'nde bulunan SGK İl Müdürlüğü binası önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. E- devletten işlem yapamayan vatandaşların oluşturduğu kuyruk onlarca metre uzadı. Soğuk havaya rağmen bekleyişin sürdüren vatandaşların heyecanları ve mutlulukları gözlerden kaçmadı.

“Çok büyük bir yeni yıl hediyesi oldu”

Uzun süredir çalışmadığını belirten Şennur isimli vatandaş mutluluğunu dile getirdi. Kararı, yeni yıl hediyesi olarak nitelendiren Şennur isimli vatandaş, “Uzun bir zamandır çalışmıyorum. Güzel haberi aldık. Az bir günüm kalmıştı, borçlanma yapmam gerekiyor, onun için buradayım. Kısmetse emekli olacağım inşallah. Mutluyum tabi mutlu olmaz mıyım, yıllardır beklediğimiz haberi dün akşam yılın son günlerinde yeni yıla girmeden aldık. Benim için çok büyük bir yeni yıl hediyesi oldu. Bütün EYT'liler için büyük bir yeni yıl hediyesi oldu. Evet, keşke son zamana, son 2 gün kala yayınlanmasaydı. Akşam girdim sisteme yapmaya çalıştım, ama sistemden yapamadım yoğunluktan dolayı” dedi.

“Sabah 06.00'da geldim”

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesinden gelen Hidayet Koca, kararın mükemmel olduğunu değerlendirerek şöyle konuştu;

“Mükemmel bir şey, çok mükemmel. Yaş 58 gözüküyordu 47'ye düştü. Sevindim çok sevindim. Millet adına çok sevindim. Ben buraya sabah 06.00'da geldim. Ani bir açıklama oldu, galiba bilgisayar sistemi çökmüş. Planlı bir açıklama olsaydı daha iyi olurdu, bunlar yaşanmazdı ve bekleme olmazdı. Bence normal sistem de çökebilir sırada da bekleyebiliriz. Sonuçta bir karşılığı var.”

“Bir aydır E-devlet üzerinden girmeye çalışıyorum”

Sabah 07.00'dan itibaren SGK binası önünde beklediğini belirten Behram Kaya, 1 aydır E-devlet üzerinden borçlanma işlemi yapmaya çalıştığını, fakat başarmadığını belitti. Kararla ilgili Kaya, “Sabah 07.00'den beri buradayım. Soğuk. Arayışlar içerisindeyiz, bakalım olacak mı olmayacak mı daha belli değil, bayağıdır bekliyoruz. Emekli olsam ne olacak, yetmeyecek ki zaten yine çalışıyoruz. Çalışabilirsek tabi iş bulursak çalışacağız. Benim gibi binlerce milyonlarca insan var. Bir aydır E-devlet üzerinden girmeye çalışıyorum, borçlanma yapmak istiyorum yapamıyorum” diye konuştu.