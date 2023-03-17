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Fahri trafik müfettişlerine bilgilendirme toplantısı

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, fahri trafik müfettişlerinin katılımıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce fahri trafik müfettişlerinin katılımıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Trafik müfettişlerine, kural ihlali gerçekleştiren sürücülere trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlenirken dikkat edilecek hususlar, ihlal tespit tutanakları ve bu tutanakların dönüştürülmesi sonucu oluşan idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin veriler ile mevzuat değişiklikleri hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

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