Faiz oranı yüzde 6'ya indi

Yunus Emre Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, Halk Bankası'nca kullandırılan kooperatif kredilerinde, yürütülen çalışmalar neticesinde uygulamalarda bazı yeni değişiklikler yapıldığını söyledi.

Kredi faiz oranlarının yıllık yüzde 8 iken, 4 Kasım 2019 tarihi itibari ile faiz oranının yıllık yüzde 6 olarak düşürüldüğünü belirten Pehlivan, “6 aylık kredi vadesi ve 5 yılda geri ödeme imkanı yeniden uygulamaya girmiştir. Banka yıllık komisyon giderleri yüzde 1 olarak değişmiştir. 200 bin TL limite kadar kredi işlemlerimiz devam etmektedir” dedi.

Kredilerde herhangi bir sıkıntı ve sıra olmadığını ifade eden Yunus Emre Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, “Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı tüm esnaf ve sanatkârımıza en hızlı şekilde kredi kullandırmaya devam ediyoruz. Kapılarımız ayrım gözetmeksizin herkese sonuna kadar açıktır ve açık kalacaktır. İlimizdeki tüm esnaf ve sanatkârlarımıza, işlerinde bol ve helal kazançlar dilerim” diye konuştu.