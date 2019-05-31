Fakülte-okul işbirliği miniklere büyük katkı sağlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi doğrultusunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Odunpazarı Şeker İlkokulu işbirliği kapsamında ve 'Disiplinlerarası STEM Günleri' etkinlikleri düzenlendi.

Üç aşamada gerçekleştirilen etkinliklerin ilk kısmında; 2018-2019 Güz Döneminde ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Şeker İlkokulu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ersin Karademir tarafından 20 öğretmene toplam 80 saatlik uygulamalı disiplinlerarası STEM eğitimleri verildi. Bu eğitimlerle birlikte ESOGÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören 40 öğretmen adayına da dersleri kapsamında benzer içerikli eğitimler verildi. Bu eğitimler yoluyla hem öğretmenler hem öğretmen adayları disiplinlerarası çalışma kültürü, kazanım temelli STEM çalışmaları ve uygulamaları konularında derinlemesine bilgi sahibi oldu. İkinci aşamada öğretmen-öğretmen adayları ve akademisyenler bir araya gelerek ilkokul öğrencilerinin ders kazanımlarına uygun olacak şekilde disiplinlerarası STEM etkinlikleri tasarladı. Üçüncü aşamada ise tasarlanan içerikler, 2018-2019 Bahar Döneminde beş hafta ve toplam 30 saat süren etkinlikler, yedi farklı sınıfta öğrenim gören 200'e yakın ilkokul öğrencisine uygulandı. Uygulamaların hepsi öğrencilerin ders kazanımlarıyla doğrudan ilişkili olup tamamı günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri gerçek problemlerden oluşturuldu.

Öğrencilerde çok yönlü gelişmeler sağlıyor

Odunpazarı Şeker İlkokulu Müdürü Ahmet Kocabey ise yürüttüğü faaliyet ile ilgili konuştu. Kocabey, “Bizler öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini destekleyen bir okul olarak fakülte-okul işbirliğine örnek olan çalışma ile öğretmen adaylarına erken dönemlerde okulda gerçek bir uygulama ve öğrenciyle çalışma fırsatı sunduk. Hem de kendi öğretmenlerimizin donanımlarını arttırma yoluna gittik. Öğretmenlerin hem mesleki gelişimleri hem de öğretmen adaylarına danışmanlık yapmaları süreci verimli bir hale dönüştürmüştür. Akademik Danışmanlık Modeli ile gerçekleştirilen bu çalışmada başta Akademik Danışmanımız Doç. Dr. Ersin Karademir'e ayrıca teşekkür etmek isterim. Sürecin yürütülmesinde her türlü desteği esirgemeyen ve destekleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan ve Müdür Yardımcımız Gökhan Dayan'a teşekkür etmek isterim. Okulumuzda pilot uygulamasını gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın yaygınlaştırılması bizim için de sevindirici olacaktır” diye konuştu.

"Disiplinlerarası etkileşimi ilkokulda benimsemek gerekiyor"

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Şeker İlkokulu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ersin Karademir, akademik danışmanlık modeli ve disiplinlerarası STEM ile ilgili şu bilgiler aktardı;

“'Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye' sloganıyla yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi aslında temel hedeflerimizin bir göstergesi. Akademisyen, öğretmen, öğrenci, idareci, veli hepsi eğitim sistemin birer bileşenidir. Bu sebeple okullarda yürütülen eğitimi kendi içerisine hapsetmek yerine farklı paydaşlardan destek almak önemlidir. Akademik danışmanlık modeli de okul ve fakülte bileşenlerini bir araya getirmesi açısından önemli ve uygulanan bir modeldir. İlk defa bizim yaptığımız ya da ürettiğimiz bir yapı değildir. Bu modelde okuldaki öğretmenin mesleki gelişimlerini arttırırken öğretmen adaylarını gerçek bir okulla tanıştırmış olursunuz. Öğretmen adayları bu yolla gerçek bir öğrenme ekosistemiyle bir araya gelmiş olurlar. Okul-üniversite işbirliğini bu çalışmada disiplinlerarası STEM uygulamaları yoluyla ortaya çıkarmayı hedefledik. Disiplinlerarası çalışma kültürü bireyin çok yönlü olarak gelişimine katkı sağlayan bir süreç. Biliyoruz ki ilkokulda, matematik, fen, müzik, sosyal bilimler gibi derslerini aynı sınıf öğretmeni yürütür. Yani ilkokul eğitiminde sınıf öğretmenleri birçok disipline bütüncül yollar üretirler. Bu yüzden disiplinlerarası etkileşimi ilkokulda benimsemek ve bu kültürü oluşturmak daha mantıklı bir yoldur. Biz de öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yaptığımız çalışmalarda farklı disiplinlere bütüncül olarak bakmayı sağlayacak görevleriçerikler ve bunlara ait kitapçıklar oluşturduk. Derslerde adım adım uygulamalarını gerçekleştirdikten sonra öğretmen, öğretmen adayı ve ilkokul öğrencilerinden görüşlerini aldık ve takiplerini gerçekleştirdik. 21. yüzyıl becerilerinin ortaya çıkarılmasının ve öğrencilerinin çok yönlü gelişimlerinin esas alındığı bu dönemde uygulamaların, öğrencilerin farklı yönlerini de ortaya çıkardığını gördük. Öğrenciler tasarım süreçlerine yalnızca mekanik değil estetik ve sanatsal yönden bakmayı da öğrendiler. Aslında bir dönem yaptığımız geniş çaplı bir pilot uygulama oldu bizim için. STEM ve disiplinlerarası çalışma yeterlilikleri üzerine bilimsel çıktıların da olduğu bir raporlama üzerinde çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalara devam ederek faaliyetlerimizi il geneline yaygınlaştırmayı planlıyoruz.”