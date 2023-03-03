Fakülteler bahar yarıyılını sessiz geçiriyor

Anadolu Üniversitesi Kampüsü, 2022-2023 bahar yarıyılını sessiz bir şekilde geçiriyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası YÖK tarafından alınan karar ile Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin uzak eğitim sistemine geçişi, kampüstekilere adeta pandemi dönemi görüntülerini tekrar hatırlattı. Fakülte kantinlerindeki banklar başta olmak üzere merkez kütüphanesi, spor sahaları ve yemekhane gibi sürekli kalabalık olan mekânlar, yerini tamamen sessizliğe bıraktı. Anadolu Üniversitesi'nde öğrenim gören üniversiteliler ise artık nisan ayında yeniden gözden geçirilmesi planlanan yeni eğitim kararını bekliyor.