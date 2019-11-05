Fatih Fen Lisesinden 2023 vizyonuna Erasmus+ katkısı

Fatih Fen Lisesi bu kapsamda kodlama, robotik, ileri sunum teknikleri, e-içerik geliştirme, çevrimiçi kurs, akıllı tahtanın etkili kullanılması, web sitesi tasarlama, algoritmik düşünce konularında uluslararası atölye çalışmalarının yer aldığı Avrupa Birliği projesi kapsamında başarıları çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Erasmus+ projesi kapsamında Finlandiya, Polonya, Hırvatistan, İtalya ve Bulgaristan ülkeleri ile ortak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Eskişehir'e gelen Avrupalı konuklara proje sorumlusu Reyhan Bilgili koordinatörlüğünde algoritma ve algoritmik düşünce hakkında sunumlar ve atölye çalışmaları hakkında bilgiler veriliyor. 21. yüzyıl becerilerinin kazanılmasında son derece katkıda bulunan proje çerçevesinde Fatih Fen Lisesi öğrencileri daha önce Polonya'da tasarladıkları robotlarla Türkiye'yi başarıyla temsil ettiler. Öğrenciler, Polonya'da düzenlenen yarışmaya özel robot tasarlarken buradan birincilikle ayrıldı.

Finlandiya, Polonya, Hırvatistan, Bulgaristan ve İtalya ortaklığıyla 2018 Eylül'de hibe almaya hak kazanan proje 2020 Ağustos ayında sona erecek.