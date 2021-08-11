Fazla kilolara karşı akupunktur

Dr. Hasan Levent, yan etkisi olmadan zayıflamanın en kolay yolunun akupunktur olduğunu söyledi.

Fazla kilolar ve buna bağlı olarak gelişen obezite hastalığı, insanlığın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Hareketsizlik, iştahta kontrolsüzlük ve yavaş çalışan metabolizma obeziteye neden olan en önemli etkenler arasında yer alıyor. Vücutta biriken aşırı yağ nedeniyle fiziksel görünümün bozulması kişinin psikolojisi üzerinde olumsuz etkiye yol açabiliyor. Ayrıca obezite kaynaklı aşırı yağlar organ ve doku sistemlerine baskı yaparak ödem, nefes darlığı, dolaşım bozukluğu, eklem ağrıları ve insülin direncine sebep oluyor. Obezite hastalığı, müdahale edilmediği takdirde tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. En sık kullanılan tedavi yöntemlerinin başında ise akupunktur geliyor. Baş bölgesi ve vücudun farklı noktalarına iğneler batırılarak yapılan akupunktur tedavisi, sanılanın aksine acısız ve doğal bir yöntem olarak öne çıkıyor. Tamamlayıcı olarak tercih edilebildiği gibi hekim gözetiminde tek başına tedavi yöntemi olarak kullanılabilen akupunktur, düzenli seansların sonunda fark edilir düzeyde sonuçlar ortaya çıkıyor.

“Doğal tedavi olduğu için yan etkisi yok”

Zayıflama tedavisinde en çok kullandıkları yöntemin akupunktur olduğunu dile getiren Dr. Hasan Levent, “Akupunktur yaklaşık 3 bin yıldır uygulanan doğal bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, günümüzde bazı hastalıkların tedavisinde tek başına veya diğer tedavilerle birlikte ortak olarak kullanılmaktadır. Özellikle zayıflama tedavisinde çok kullanıyoruz. İştahımızı kontrol ediyor. Aynı zamanda akupunktur vücudumuzdaki insülin ve leptin direncini de tedavi ederek hastamızın metabolizmasını hızlandırmaktır. Bu şekilde yağlar daha kolay yakılır hale geliyor. Doğal tedavi olduğu için yan etkisi yok ve bu yüzden hasta kendisini daha rahat hissetmekte. İnsanların hayatında değişik hastalıkların tedavisi için kullanılmıştır. Özellikle ağrı tedavisinde çok kullanıyoruz. Romatizma, kireçlenme ve ağrılı hastalıklarda kullanıyoruz. Depresyon, heyecan ve uykusuzluk gibi hastalıklarda da kullanılmaktadır” diye konuştu.