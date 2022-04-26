Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Günyüzü'ne bağlı Kayakent Mahallesi Topal Yaylası Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer K. (51) idaresindeki 26 ZD 100 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hanefi P.'nin (82) kullandığı 26 AEA 536 plakalı hafif ticari araç, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza neticesinde 26 ZD 100 plakalı araç sürücüsü Zafer K. ve 26 AEA 536 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hanefi P. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Dudu P. (77), kızı Hava P.(57) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazada ağır yaralanan 77 yaşındaki Dudu P.'nin hastaneye kaldırıldığı esnada tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diğer yaralılar Zafer K., Hanefi P. ve Hava P.'nin tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.