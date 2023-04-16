Feci kazada 76 yaşındaki adam can verdi

Eskişehir’de karşıdan karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Cafer Özyıldırım, hayatını kaybetti.
Eskişehir'de karşıdan karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Cafer Özyıldırım, hayatını kaybetti.
75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki Mustafa Ö. kullandığı 26 ST 682 plakalı otomobille 76 yaşındaki Cafer Özyıldırım'a çarptı. Karşıdan karşıya geçmek istediği esnada hızla gelen otomobilin çarptığı Cafer Özyıldırım, aracın ön camından içeri girdi. Olay esnasında panikleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkmasının ardından kaza yerinden 100 metre ileride durabildi.
Kaza sonucu 76 yaşındaki Cafer Özyıldırım, olay yerinde hayatını kaybederken, 19 yaşındaki sürücü Mustafa Ö., gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cafer Özyıldırım'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.