Feci tramvay kazası sonrası seferler tekrar başladı

Eskişehir'de meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği tramvay kazası sonrası seferler yeniden başlarken, durakta bekleyen yolcu yoğununun azaldığı görüldü.

Öğle saatlerinde Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana gelen kazada, Umut S. İdarisindeki tramvay, rayların karşısına geçmeye çalışan Meliha A.'ya çarpmış, olayda talihsiz kadın hayatını feci bir biçimde kaybetmişti. Meliha A.'nın cansız bedenini çıkarmak için yapılan çalışmalarda, hem tramvay hem de araç trafiği belli bir süre aksamıştı. Kurtarma çalışmalarının ardından yol araç trafiğine yeniden açılırken, tramvay seferlerinin de tekrar normale döndüğü görüldü. İşleyen toplu taşıma seferleriyle birlikte duraklarda biriken yolcuların yoğunluğunun da normal seviyelere düştüğü gözlendi.