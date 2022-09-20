Eskişehir'de düzenlenen Kadınlar Federasyon Kupası'nın yeni sahibi Tarsus Belediyespor oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Kadınlar Federasyon Kupası kazananı belli oldu. Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'nü 54-51'lik bir skor ile yenen Tarsus Belediyespor, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrası organize edilen kupa töreni esnasında açıklamalarda bulunan Tarsus Belediyespor Antrenörü Mustafa Secerlioğlu, “İlle de Tarsus” dedi.

“Hem Tarsus'a hem de belediye başkanımıza bu kupa hediyemiz olsun”

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdağ'ın, Tarsus'un il olması konusunda çok çabaları olduğunu belirten Secerlioğlu, “Basketbol takımı olarak kupayı kazanmak istiyorduk. Bundan sonraki hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktır. Bu anlamda çok değerli bir kupa oldu. Hem Tarsus halkına hem de belediye başkanımıza bu kupa hediye olsun” şeklinde konuştu.

“Basketbolseverler çok keyif aldılar”

Turnuva için Eskişehir'e 16 takımın geldiğini belirten Eskişehir Basketbol İl Temsilcisi İhsan Küçükaycan, “Gelen sporcular arasında Milli Takım için mücadele edecek kişiler de vardı. Tüm basketbolseverler çok keyif aldılar. Turnuvanın da en güzel maçının final müsabakası olacağını birkaç arkadaşım ile paylaşmıştım ve tahminimde yanılmadım. Top havadayken maç bitti eğer basket olsaydı, maç daha da uzayacaktı. Bu turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için çok mutlu olduk. Tarsus Belediyespor maçta olmak üzere diğer katılım gösteren tüm ekipleri de ayrıca tebrik ediyorum. Hakemi, seyircisi ve sporcusu ile finale yakışır bir maç oldu” dedi.

“Harika bir salonumuz var”

Eskişehir için tekrar büyük organizasyonlara imza atmak istediklerini aktaran Küçükaycan, “Avrupa Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na da ev sahipliği yapmak istiyoruz. Harika bir salonumuz var ve Türkiye'de bu salonu bilmeyen çok kişiye vesile ile göstermiş olduk” diyerek sözlerini tamamladı.