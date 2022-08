Felç geçiren hasta Fizyomer'de 1 ayda ayağa kalktı

Eskişehir'de kalp ameliyatı esnasında bir komplikasyon sonucunda beyne pıhtı atmasıyla felç geçiren Eskişehirli Sadık Kara, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde sağlığına kavuştu.

44 yaşındaki Eskişehirli Sadık Kara, şah damarlarındaki ve kalp damarlarındaki tıkanıklık sorunu için özel bir hastanede operasyon geçirdi. Ancak Kara'nın, bu sırada kalp ameliyatları esnasında sık görülebilen bir komplikasyon olan beyne pıhtı atması sonucu sağ tarafına inme indi. Hastaneden taburcu olduktan sonra Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne rehabilitasyon için başvuran Kara, burada uygulanan yoğun rehabilitasyon süreci sonrasında sağlığına kavuştu.

Aradığı sağlığı Fizyomer'de buldu

Sadık Kara, yaşadığı sağlık sorunları ve atlattığı riskler hakkında şu bilgileri verdi:

“Araştırmalarım sonucunda rehabilitasyon için Fizyomer'e başvurdum. Benimle çok yakından ilgilendiler, yoğun bir tedaviye alındım ve şimdi sağlığıma hızla kavuşuyorum ve çok mutluyum. Fizyomer'e her şey için teşekkür ediyorum.”

Tekerlekli sandalyede bile oturamıyordu, şimdi yürüyor

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir ise Sadık Kara'nın sağlığına nasıl kavuştuğunu ve merkezde uyguladıkları tedavileri şu sözlerle aktardı:

“Sadık Bey bize, ameliyatından sonra, taburcu olduktan hemen sonrasında başvurdu. Muayeneye geldiğinde kendisi tekerlekli sandalyede bile oturmakta güçlük çeken, sağ tarafından felçli, yürüyemeyen ve zorlukla konuşabilen bir durumdaydı. Hemen tedaviye başladık. Kendisini her sabah evinden alıp Fizyomer'e getirdik, özel tedaviler uyguladık, her gün yaptığımız bu tedavilerde günde 4 saat fizik tedavi ve rehabilitasyon yaparken bir yandan da diğer hastalıklarını kontrol ederek ve bunlara uygun tedaviler vererek bütüncül bir şekilde yaklaştık. İkinci haftadan sonra oturmaya yürümeye ve konuşmaya başladı. Şu an 4'üncü haftadayız. Hastamız öncesinde uzun yıllar çok sigara içen biriydi ama şimdi bırakma noktasına geldi. Şeker hastalığı da vardı, bu konuda da tedavi uyguladık. Kan şekerini Dahiliye Uzmanımız ile normal sınırlara düşürdük. Kardiyak egzersizler, yatak içi egzersizleri ve felç rehabilitasyonu ile birlikte şimdi hastamızı ayağa kaldırdık. Bir sene boyunca tedavimize devam edeceğiz.”