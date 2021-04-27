Felsefe artık çocuk işi!

Seçil Akkurt Anaokulu Öğretmeni Pınar Tıraş, farklı illerden 10 öğretmenle devam ettiği “Çocuklar için Felsebiyat” projesiyle, çocukların akıl yürütme, özenli düşünme, nedenleri sorma, görüşlerini temellendirme, farklı görüşlere saygı duyma, işbirlikli ve düşünme becerilerinin kitaplar aracılığıyla gelişmesini amaçladı.

Her ay seçilen nitelikli ürünlerle, öğretmenlerin kendi aralarında ve çocuklarla felsefi soruşturmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Tıraş, çocukların kitaplar aracılığıyla yeni fikirler edinerek bir tür fikir avcılığı yaptığını anlattı. Şimdiye kadar 12 kitabın felsefi soruşturmasını tamamladıklarını belirten Tıraş, geleceğin düşünen bireylerini yetiştirmek için onlara bilgi vermek yerine bilgiyi, düşünceleri nasıl keşfedip, yapılandırmaları gerektiğinin keyifli yolculuğunu tüm çocukların tatmasını temenni ettiğini söyledi.

Eleştirel bakabilen, işbirlikli ve özenli düşünen çocuklar yetiştirme fikrinden yola çıktıklarını dile getiren Tıraş, şunları söyledi:

“İbn-i Haldun diyor ki; ‘İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür.' ‘Arkadaşlık nedir? Her koşulda fedakârlık mümkün müdür? Farklılıklarımız bize engel midir?' Bu ve bunun gibi soruları aslında günlük hayatımızda çok düşünmüyoruz. Rutin döngüde bir sistemin parçaları olarak hayatımıza devam ediyoruz. Biz bu proje ile bu sorulardan ilham aldık ve çocuklarımızı felsefe ile tanıştırarak onların, farklı düşüncelere açık olarak kendi düşünce dünyalarına katkı sunmak istedik.”