Fen Bilimleri öğretmenleri ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde buluştu

Dr. Munise Seçkin Kapucu'nun üstlendiği “Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” isimli projenin açılış töreni ESOGÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

18-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında ESOGÜ Eğitim Fakültesi ve Eskişehir Bilim Deney Merkezinde gerçekleştirilecek olan proje etkinliğine Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında ve özel okullarda görev yapmakta olan 35 Fen Bilimleri öğretmeni katılıyor. Üç uzman, 3 rehber ve 10 eğitmenin görev aldığı projede yenilikçi teknoloji uygulamaları olarak ele alınan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve dijital hologram uygulamalarının Fen Bilimleri öğretiminde kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Projeye katılan öğretmenlerin yenilikçi teknolojileri tanıma, farklı uygulamaları görme ve deneyimleme fırsatı yakalayacağı düşünülüyor.