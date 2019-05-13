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Fen İşleri ekipleri birçok mahallede

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birçok mahallede gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız biçimde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok mahallede gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız biçimde devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Hoşnudiye, Yeşiltepe, Aşağı Söğütönü ve Fatih Mahallelerinde asfalt yama çalışması yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ayrıca Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tretuvar; Ertuğrulgazi, Çamlıca ve Sazova Mahallelerinde ise kilit taş döşeme işlerini sürdürüyor. Ekiplerin çalışma sürdürdüğü diğer noktalardan olan Avlamış ve Keskin Mahallelerinde ise yol iyileştirmesi gerçekleştirilirken; Kozlubel Mahallesi'nde ise yeni yol açılıyor.


Kırsal ve kent merkezinde bulunan mahallelerdeki çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri de memnuniyetini ifade ederken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri gerekli çalışmaların, planlanan program çerçevesinde devam edeceği bilgisini verdi.

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