'Fener Ol' kampanyası Eskişehir'de suya düştü

Eskişehir'de Fenerbahçe´nin 'Fener Ol' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında asılan bazı bilbord afişleri, Eskişehirspor taraftarları tarafından sprey boyalarla siyah-kırmızı renge boyanarak üzerine 'ESES OL' yazıldı. Olayın ardından boyanan bilbortlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Fenerbahçe'nin tüm ülkede yankı uyandıran 'Fener Ol' kampanyasının reklam afişleri Eskişehir sokaklarında bilbordlara asıldı. Şehrin çeşitli noktalarında yer alan afişlerde görünen sarı-lacivert formalı fotoğraf, Eskişehirsporlu taraftar tarafından sprey boyalarla Eskişehirspor'un renkleri olan siyah-kırmızıya boyandı ve üzerine 'ESES OL' yazıldı. Olayın üzerine Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, afişlerin son fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, "Bilboardlar yanlış basılmış düzelttik arkadaşlar" yazdı. Eskişehirsporlu taraftarın tepkisi üzerine belediye ekiplerince afişler kaldırıldı.

"Fenerbahçe'nin Anadolu şehirlerinde bilbordlar hazırlatmasını taraftarımız doğru bulmadı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Taraftar Birliği Başkanı Murat Diri, Fener Ol kampanyasının Eskişehir sokaklarında yer almasını Eskişehirspor taraftarının doğru bulmadığını söyledi. Diri, "Biz Anadolu kulüpleri olarak uzun yıllardır takımlarımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Eskişehirspor'da son sezonlarda ligde kötü günler geçiriyor. Ekonomik olarak da sıkıntılı bir süreç yaşadık ve bunu atlatmak için tüm olumsuz sonuçlara rağmen her hafta takımımızı hem içeride hem dışarıda sonuna kadar destekledik. Fenerbahçe gibi takımların maddi destekler için Anadolu şehirlerinde bilbordlar hazırlatmasını taraftarımız doğru bulmadı. Eskişehirlileri takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Eskişehirspor Anadolu Yıldızı payesini almış tek kulüptür. Eskişehirspor İstanbul hegemonyasını yıkmak için kurulmuş ve İstanbul dukalığının tahtını sallamıştır" dedi.