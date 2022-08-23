Fenerbahçe ilk kez Eskişehir Yeni Stadyumu'nda maça çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçının Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacağı açıklanırken, Fenerbahçe ise ilk kez bu statta maça çıkacak.

Yeşil-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının oynanacağı stadyumu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı zeminin hasar görmesinden dolayı futbol oynamaya elverişli olmadığı belirtilmişti.

Yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu zemininde sorun olduğunu belirterek 29 Ağustos Pazartesi günkü Fenerbahçe maçının İstanbul'da oynanmasını talep etmişti. A.Konyaspor tarafından açıklamaya göre, Süper Lig maçı Eskişehir'de oynanacak. Stadyumdaki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, “Fikstür gereği 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçının, aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, yaklaşık 6 buçuk yıl aradan sonra Eskişehir'de maça çıkacak olan Fenerbahçe, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda ise tarihinde ilk kez maça çıkacak. Fenerbahçe, en son 18 Ocak 2016 tarihinde Eskişehirspor ile Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelmişti.